Sant Kabir Nagar News: सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना प्रधानमंत्री का जन्मदिन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बृहस्पतिवार को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर दीप जलाए गए और सेवा का संकल्प लिया गया।
डीएम आलोक कुमार ने कोपिया स्थिति शिव मंदिर पर पहुंचकर दीप जलाए। इस दौरान विधायक मेंहदावल अनिल त्रिपाठी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में खलीलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दीप जलाए गए और रंगोली बनाई गई।
इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी, बीपीएम अभय त्रिपाठी, बीसीपीएम महेंद्र त्रिपाठी, विक्रम चौधरी, दिनेश चौधरी, संजय भारती आदि मौजूद रहे। सीएमओ कार्यालय पर सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया की मौजूदगी में दीप जलाए गए। इस दौरान डीसीपीएम संजीव सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
इसी के तहत जन आरोग्य मंदिर गिरधरपुर पर सीएचओ प्रियंका, आशा संगिनी सरोज यादव, आशा जाहिदा, किरन, प्रियंका आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
संतकबीरनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बृहस्पतिवार को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर दीप जलाए गए और सेवा का संकल्प लिया गया।
डीएम आलोक कुमार ने कोपिया स्थिति शिव मंदिर पर पहुंचकर दीप जलाए। इस दौरान विधायक मेंहदावल अनिल त्रिपाठी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में खलीलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दीप जलाए गए और रंगोली बनाई गई।
विज्ञापन
इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी, बीपीएम अभय त्रिपाठी, बीसीपीएम महेंद्र त्रिपाठी, विक्रम चौधरी, दिनेश चौधरी, संजय भारती आदि मौजूद रहे। सीएमओ कार्यालय पर सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया की मौजूदगी में दीप जलाए गए। इस दौरान डीसीपीएम संजीव सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
इसी के तहत जन आरोग्य मंदिर गिरधरपुर पर सीएचओ प्रियंका, आशा संगिनी सरोज यादव, आशा जाहिदा, किरन, प्रियंका आदि मौजूद रहीं।