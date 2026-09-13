फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   People's grievances were heard at the 'Samadhan Diwas' (Grievance Redressal Day), and instructions were issued for their resolution.

Sant Kabir Nagar News: समाधान दिवस में सुनीं लोगों की समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश

Sun, 13 Sep 2026 01:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
People's grievances were heard at the 'Samadhan Diwas' (Grievance Redressal Day), and instructions were issued for their resolution.
संतकबीरनगर। जिले के विभिन्न थानों में शनिवार को अधिकारियों की देखरेख में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बखिरा, मेंहदावल, महुली और बेलहरकलां थानों में अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन

जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने थाना बखिरा पहुंचकर समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनीं। दोनों अधिकारियों ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को शिकायतों का मौके पर जाकर शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में दोनों विभाग आपसी समन्वय से कार्रवाई करें। इसके बाद शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पूर्व में निस्तारित मामलों के संबंध में फरियादियों से फीडबैक लिया गया।
विज्ञापन

थाना मेंहदावल में खंड विकास अधिकारी अविनंद्र कुमार त्रिपाठी और तहसीलदार मजिस्ट्रेट अल्पीता वर्मा ने संयुक्त रूप से फरियादियों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने संबंधित शिकायतों का मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना महुली में उपजिलाधिकारी धनघटा और क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा ने संयुक्त रूप से समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनीं। संबंधित पुलिस और राजस्व अधिकारियों को शिकायतों का मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

थाना बेलहरकलां में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्व दवन सिंह और नायब तहसीलदार मेंहदावल विद्या भूषण सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस में जनसमस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed