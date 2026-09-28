Sant Kabir Nagar News: तटबंध से सटे गांव के लोगों को किया जागरूक

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पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्व दवन सिंह और थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने करमैनी घाट पर पैदल मार्च किया। राप्ती नदी के बढ़ते जल स्तर को देखा तथा बांध से सटे गांव बेलौहा, जोरवा नौगो विशुनपुर कछार आदि गांवों में पहुंच कर लोगों को राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर के प्रति सतर्क करते हुए बाढ़ बचाव व लोगों को इस आपदा से बचाव करने के प्रति जागरूक किया।

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मेंहदावल। राप्ती नदी के किनारे शनिवार की देर शाम सीओ व एसओ ने राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंध से सटे गांव के लोगों को जागरूक किया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को सतर्क करने के साथ ही बाढ़ जैसी आपदा से बचने का गुर सिखाए।