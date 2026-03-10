फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Patients suffering from cold, cough, fever, sore throat, swelling etc. increased

Sant Kabir Nagar News: सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, सूजन आदि के मरीज बढ़े

Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Patients suffering from cold, cough, fever, sore throat, swelling etc. increased
जिला अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए लगी भीड़-संवाद
संतकबीरनगर। जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर गले में दर्द, सूजन, कान के संक्रमण, सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि इन दिनों खांसी, सर्दी जुकाम और गले में दर्द, सूजन से पीड़ित लोगों की संख्या हो रही है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 100 से 120 मरीज इस समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों को इस समय मास्क जरूर लगाना चाहिए। बदलते मौसम में वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण तेजी से फैलते हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव, धूल और ठंडा-गर्म खाने पीने से गले में संक्रमण हो जाता है। बच्चों और बुजुर्गों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है। कहा कि लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे संक्रमण बढ़ जाता है।
विज्ञापन

ऐसे में खांसी, बुखार, सर्दी जुकाम और गले में लगातार दर्द, सूजन, कान में दर्द या नाक बंद होने की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। थोड़ी सावधानी बरतकर इस मौसम में होने वाले संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जहां तक हो सके इस समय हल्का गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। सुबह शाम के समय मौसम में नरमी है। ऐसे में इस समय बचाव करना बेहद जरूरी होता है। जहां तक हो सके बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगा लिया करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

000000000

बचाव के तरीके
-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ लें।
-मौसम के अनुसार खान-पान और कपड़ों का ध्यान रखें।
- अधिक ठंडी चीजों और बासी भोजन से परहेज करें।
- धूल और प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें।
- गले में खराश या दर्द होने पर गुनगुने पानी से गरारे करें।
- कोई भी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed