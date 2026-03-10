Sant Kabir Nagar News: सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, सूजन आदि के मरीज बढ़े

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उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 100 से 120 मरीज इस समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों को इस समय मास्क जरूर लगाना चाहिए। बदलते मौसम में वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण तेजी से फैलते हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव, धूल और ठंडा-गर्म खाने पीने से गले में संक्रमण हो जाता है। बच्चों और बुजुर्गों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है। कहा कि लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे संक्रमण बढ़ जाता है।ऐसे में खांसी, बुखार, सर्दी जुकाम और गले में लगातार दर्द, सूजन, कान में दर्द या नाक बंद होने की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। थोड़ी सावधानी बरतकर इस मौसम में होने वाले संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जहां तक हो सके इस समय हल्का गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। सुबह शाम के समय मौसम में नरमी है। ऐसे में इस समय बचाव करना बेहद जरूरी होता है। जहां तक हो सके बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगा लिया करें।000000000बचाव के तरीके-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ लें।-मौसम के अनुसार खान-पान और कपड़ों का ध्यान रखें।- अधिक ठंडी चीजों और बासी भोजन से परहेज करें।- धूल और प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें।- गले में खराश या दर्द होने पर गुनगुने पानी से गरारे करें।- कोई भी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।