Sant Kabir Nagar News: गैस पाइपलाइन में रिसाव की सूचना पर अधिकारी हलकान

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बृहस्पतिवार को दिन में करीब 12:00 बजे कोतवाली पुलिस को सरैया बाईपास के निकट गैस पाइपलाइन में रिसाव की सूचना मिली। इसके बाद मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। सूचना पर सीओ, कोतवाल मौके पर पहुंच गए। पाइपलाइन में गैस रिसाव की सूचना के बाद फायर विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। अधिकारियों की देखरेख में रिसाव वाले स्थान को ढूंढा गया। काफी प्रयास के बाद भी गैस रिसाव नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

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संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के एचआर डिग्री कॉलेज के सरैया बाईपास के निकट गैस पाइपलाइन में रिसाव की सूचना पर अधिकारी परेशान रहे। आननफानन में सीओ व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में मामला फर्जी मिलने पर राहत की सांस ली।