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Sant Kabir Nagar News: अब घर का टीवी बनेगा पढ़ाई का जरिया

Sun, 13 Sep 2026 01:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:05 AM IST
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Now, the home TV will become a medium for learning.
संतकबीरनगर। अब घर का टीवी केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई का नया मंच भी बनेगा। पीएम ई-विद्या योजना के तहत पूरे सितंबर माह में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए डीटीएच चैनलों पर 24 घंटे विषयवार शैक्षिक सामग्री का प्रसारण किया जाएगा।
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शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को इसकी समय सारिणी अभिभावकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कक्षावार अलग-अलग चैनल तय किए गए हैं। डीडी फ्री डिश पर यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है जिसके लिए किसी अतिरिक्त रिचार्ज की आवश्यकता नहीं है। डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने बताया कि यदि घर में टीवी या नेटवर्क की असुविधा है तो छात्र पीएम ई विद्या के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप पर भी इसका लाभ उठा सकतें है।
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यह पहल विद्यार्थियों को घर पर दोहराव (रिवीजन) और अतिरिक्त अध्ययन का बेहतरीन अवसर देती है। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-सारिणी को व्हाट्सएप ग्रुप्स और बैठकों के जरिए अभिभावकों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।
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इस पहल से बच्चों को घर बैठे अपनी पढ़ाई को और मजबूत करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा।
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