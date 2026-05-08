Sant Kabir Nagar News: सांथा में बंदरों का आतंक, ग्रामीण परेशान

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विकासखंड में बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के सांथा, धोबहा, गंनवरिया गांवों में बंदरों का आतंक है। बंदरों को पकड़ने के लिए विकासखंड के ग्राम पंचायत धोबहा में 60 हजार रुपये 19 जून 2025 को जारी हुआ। उसके बाद एक-दो बंदरों को पकड़कर विभाग और फर्म ने भुगतान ले लिया।इसके बाद डीपीआरओ मनोज कुमार यादव ने मौके पर जांच की थी। इसमें अनियमितता मिली थी, लेकिन उसके बाद मामला डंडे बस्ते में चला गया। बंदरों ने फिर आतंक मचाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण गोपाल मध्देशिया ने कहा कि अगर पिछली बार बंदरों को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ा गया होता तो आज यह हालत नहीं बनती।अजय कुमार ने कहा कि सरकार बंदरों को पकड़वाने के लिए ग्राम पंचायत को बजट तो दे रही, लेकिन इसका बंदरबांट हो रहा।बंदरों को पकड़ने के लिए गणेशा फर्म ने अपने फर्म पर भुगतान लिया था, यह गंभीर मामला है। एडीओ पंचायत से बात कर अभियान चलाकर बंदरों को पकड़वाया जाएगा।-मनोज कुमार यादव, डीपीआरओ