Sant Kabir Nagar News: मेडिकोलीगल और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब सीसीटीएनएस पर होगी ऑनलाइन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:57 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:57 AM IST
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संतकबीरनगर। सीसीटीएनएस के आगामी संचालन की तैयारियों के बीच मेडिकोलीगल और पोस्टमार्टम अनुरोध को ऑनलाइन किए जाने को लेकर पुलिस लाइंस स्थित डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर में शुक्रवार को कार्यशाला आयोजित की गई।
इसमें जिले के सभी थानों के मुंशी और जीडी दाखिल करने वाले कर्मियों को ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यशाला का आयोजन अपर पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी सुशील कुमार सिंह के निर्देशन में किया गया। बताया गया कि 25 अगस्त को तकनीकी मुख्यालय लखनऊ में सीसीटीएनएस के शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की ओर से पुष्टि की गई थी। इसके बाद 27 अगस्त को जनपद स्तर पर पुलिसकर्मियों को नई व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। संवाद
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इसमें जिले के सभी थानों के मुंशी और जीडी दाखिल करने वाले कर्मियों को ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यशाला का आयोजन अपर पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी सुशील कुमार सिंह के निर्देशन में किया गया। बताया गया कि 25 अगस्त को तकनीकी मुख्यालय लखनऊ में सीसीटीएनएस के शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की ओर से पुष्टि की गई थी। इसके बाद 27 अगस्त को जनपद स्तर पर पुलिसकर्मियों को नई व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। संवाद
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