Sant Kabir Nagar News: तीन दिन की बारिश से बाजार रहा ठप, मौसम खुला तो लौटी रौनक

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सेमरियावां, बाघनगर, उसराशहीद, सेहुड़ा, दानोकुइयां, नव्वागांव, चिउटना, सालेहपुर, दुधारा, टेमारहमत, लोहरौली और करही समेत क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर रविवार को मौसम साफ होते ही चहल-पहल बढ़ गई। कपड़ा, किराना, सब्जी, जूता-चप्पल, मोबाइल और अन्य दुकानों पर लोग खरीदारी करते नजर आए। तीन दिन तक बारिश के कारण खाली पड़ी दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही शुरू होने से व्यापारियों को कुछ राहत मिली।दुकानदार अब्दुल बारी ने बताया कि लगातार बारिश के कारण तीन दिनों तक ग्राहक बाजार नहीं पहुंच सके। दुकानें खुली रहने के बावजूद अधिकांश समय ग्राहक नहीं आए। रविवार को मौसम साफ होने के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इससे कारोबार में सुधार की उम्मीद जगी है।दुधारा बाजार के दुकानदार जावेद अहमद ने बताया कि लगातार बारिश का सीधा असर रोजाना की बिक्री पर पड़ा। बारिश के दौरान लोग घरों से निकलने से बच रहे थे। रविवार को मौसम साफ होने के बाद ग्राहक बाजार पहुंचे और खरीदारी की। इससे व्यापारियों को काफी राहत मिली है।