Sant Kabir Nagar News: 29 परीक्षा केंद्रों पर आज होगी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा

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मेंहदावल। शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली की पहल पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा रविवार को आयोजित होगी।इसके लिए क्षेत्र में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत होगी।बीईओ गरिमा यादव ने कहा कि यह परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र के सभी पंचायत में नगरीय क्षेत्र के मोहल्ले में स्थित परिषदीय विद्यालय पर होगी। रविवार को प्रातः 10:00 बजे से सायं पांच बजे तक राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षार्थी सुविधा अनुसार उक्त समय के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा। ऐसे शिक्षार्थी जिनका पूर्व में प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, जो मोहल्ला साक्षरता केंद्र में पढ़ाई किए हो अथवा जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, शामिल होंगे।बीईओ ने कहा कि 190 परीक्षा फॉर्म केंद्र प्रभारियों को बांट दिया गया है। इस साक्षरता परीक्षा में जिन अशिक्षितों को शिक्षित किया गया है। उनके साथ पूर्व में आयोजित साक्षरता परीक्षा में असफल अशिक्षित भी सम्मिलित हो सकेंगे। परीक्षा की शुचिता के लिए व्यापक स्तर पर निरीक्षण होगा। न्याय पंचायतवार नोडल शिक्षक संकुल केंद्रों का निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।