विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम की शुरुआत कुरआन की तिलावत से हुई। मुख्य वक्ता मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी ने आज के माशरे पर अपनी बात रखी। हैदराबाद से तशरीफ लाए मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी ने तकरीर की। इसी तरह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीकुल कादरी ने भी बयान किया।राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आए नात ख्वाह जुनैद बरकाती ने नात पेश कर लोगों की वाहवाही लूटी। अंत में सज्जादा नशीन डाॅक्टर सैयद सिब्तैन हैदर जैदी कादरी बरकाती ने सभी हिफ्ज व केरत के लगभग 61 छात्रों को पगड़ी बांधी और डिग्री दी। दस्तारबंदी के साथ ही दरगाह बेकस पनाह दर-ए-सख़ी महबूब-उल-औलिया सूफी सखावत अली कादरी बरकाती का उर्स भी मनाया गया।इस दौरान जलसे की सरपरस्ती मारहरा मुतहरा के सज्जादा नशीन डाॅक्टर सैयद सिब्तैन हैदर जैदी कादरी बरकाती, अध्यक्षता खलीफा-ए-सरकार नज्मी मियां व मौलाना कारी मोहम्मद अख्तर नसीम बरकाती ने निभाई। जलसे का संचालन सैयद वारिस चिश्ती कानपुरी जबकि नेतृत्व मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक ‘’जामी’’ बरकाती और मौलाना मोहम्मद मुबश्शिर ‘’नज्मी’’ बरकाती बारी-बारी से बखूबी निभाया। संवाद