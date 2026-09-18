Sant Kabir Nagar News: प्रशिक्षण के दौरान होमगार्ड की मौत, घर में मची चीख पुकार

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संजय दूबे गोरखपुर में होमगार्ड का प्रशिक्षण ले रहे थे। शुक्रवार को प्रशिक्षण के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। संजय दूबे लंबे समय से होमगार्ड विभाग में सेवाएं दे रहे थे।संजय के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र अतुल दूबे (30) घर पर रहता है। उसकी शादी हो चुकी है। छोटा पुत्र विपुल दूबे (27) यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वर्तमान में बलिया में तैनात है।पिता की मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में शोक छा गया। संजय दूबे की पत्नी चंदा देवी सहित अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। संजय दूबे की मौत से गांव में भी शोक है।