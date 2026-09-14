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Sant Kabir Nagar News: दीपावली से पहले रोशन होंगी हाईवे की सर्विस लेन, सीसीटीवी से होगी निगरानी

Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
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Highway service lanes to be illuminated before Diwali; surveillance via CCTV.
संतकबीरनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन को सुरक्षित और सुगम बनाने की पहल शुरू हो गई है। इसके तहत सर्विस लेन की दोनों तरफ सड़क किनारे एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। पोल और लाइटें लगाने के बाद अब इन्हें विद्युत कनेक्शन से जोड़ने का काम चल रहा है। दीपावली से पहले सर्विस लेन रोशनी से जगमगाने की उम्मीद है। इसके साथ ही सर्विस लेन को सीसीटीवी कैमरों से भी लैस किया जा रहा है। इनकी निगरानी कलेक्ट्रेट स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी।
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नेशनल हाईवे पर पहले ही स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं लेकिन सर्विस लेन पर अब तक अंधेरा रहता था। यहां लाइटों की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। खासकर महिलाएं रात में सर्विस लेन से आवागमन करने से कतराती थीं। अंधेरे के कारण हादसे की आशंका भी बनी रहती थी। प्रशासन की पहल के बाद अब सर्विस लेन की दोनों तरफ एलईडी लाइटें लगाने का काम शुरू किया गया है। मेंहदावल बाईपास, डीघा समेत कई स्थानों पर पोल और लाइटें लगाई जा चुकी हैं। वर्तमान में इन्हें विद्युत कनेक्शन से जोड़ने का काम कराया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद रात में सर्विस लेन पर पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होगी, जिससे लोगों का आवागमन सुरक्षित हो सकेगा।
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नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के अध्यक्ष जगत जायसवाल ने बताया कि पथ प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। खराब लाइटों को ठीक कराने और जरूरत के अनुसार बदलने का काम जल्द पूरा कराया जाएगा।
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शहर के मोहल्लों में भी दुरुस्त होंगी खराब लाइटें
त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर के मोहल्लों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को भी दुरुस्त कराया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन ने खराब लाइटों को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। दशहरा और दीपावली के दौरान शहर में भीड़ बढ़ने को देखते हुए पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
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