Sant Kabir Nagar News: क्षतिग्रस्त सड़क पर मिट्टी डालने के बाद फंसा मालवाहक वाहन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:44 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:44 PM IST
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संतकबीरनगर। समय माता मंदिर से बाईपास रोड जाने वाली सड़क पर केनरा बैंक के सामने क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका खलीलाबाद की ओर से जेसीबी से सफाई कराकर मिट्टी डाली गई। सड़क की मरम्मत के बीच मिट्टी में एक मालवाहक वाहन फंस गया। वाहन के फंसने के बाद आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत कर उसे बाहर निकाला। इस दौरान सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा और धंस गया। सड़क के बीचोंबीच गड्ढा और क्षतिग्रस्त हिस्सा होने के कारण यहां हादसे का खतरा बना हुआ है। राजीव, रामअवध, अकरम आदि कहना है कि सड़क काफी समय से खराब है। आवागमन के दौरान दोपहिया और छोटे वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि सड़क की केवल मिट्टी डालकर खानापूर्ति करने के बजाय स्थायी रूप से मरम्मत कराई जाए, ताकि आवागमन सुचारु हो सके और हादसे की आशंका खत्म हो। संवाद
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