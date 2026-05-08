Sant Kabir Nagar News: पोर्टल पर लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराएं

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उन्होंने विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायती संदर्भों के निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सघन मॉनिटरिंग अवश्य करें कि उनके द्वारा शिकायती संदर्भों के निस्तारण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि संदर्भों के निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता की संतुष्टि का फीडबैक महत्वपूर्ण है। शिकायत के निस्तारण में गुणवत्ता जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट हो यही शासन मूल भावना है।समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभाग से संबंधित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति पर विशेष ध्यान दें, जिससे सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग अच्छी बनी रहे।एडीएम ने कहा कि सभी अधिकारीगण नियमित तौर पर पोर्टल पर संदर्भों को प्राप्त होते ही निस्तारित करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में प्राप्त जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं उसे अधिकारी आवश्यकतानुसार संबंधित विभागीय अधिकारी से संपर्क कर तत्काल निस्तारित करना सुनिश्चित करें।इस दौरान एडीएम न्यायिक चंद्रेश सिंह, सीएमओ डाॅ. रामानुज कन्नौजिया, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवनलाल, प्रभागीय वनाधिकारी हरिकेश यादव, एसडीएम सदर हृदयराम तिवारी, एसडीएम मेंहदावल अरुण कुमार आदि मौजूद रहे।