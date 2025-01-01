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सब्जी मंडी के फल विक्रेता राजेश ने बताया कि सहालग के चलते शादी में फलों की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा सेब की आवक अब कोल्ड स्टोर से शुरू हो गई है। केला महाराष्ट्र से आ रहा है। एक साथ मांग बढ़ने और आवक की स्थिति के चलते कीमतों में उछाल आया है। कीवी, अंगूर और स्ट्रॉबेरी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। विज्ञापन

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फलों के पुराने और नए दाम (रुपये में)



फल पहले के दाम अब के दाम

सेब (प्रति किलो) 80-120 -140-160

अनार (प्रति किलो) 120-150 -160-200

पपीता (प्रति किलो) 50 -60

अंगूर (प्रति किलो) 230 -240

काला अंगूर (प्रति किलो) 380 -400

केला (प्रति दर्जन) 30-40 -50-60

स्ट्रॉबेरी (250 ग्राम) 100 -- 120

कीवी 100 में चार -- 100 में तीन पीस सब्जी मंडी के फल विक्रेता राजेश ने बताया कि सहालग के चलते शादी में फलों की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा सेब की आवक अब कोल्ड स्टोर से शुरू हो गई है। केला महाराष्ट्र से आ रहा है। एक साथ मांग बढ़ने और आवक की स्थिति के चलते कीमतों में उछाल आया है। कीवी, अंगूर और स्ट्रॉबेरी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है।फलों के पुराने और नए दाम (रुपये में)फल पहले के दाम अब के दामसेब (प्रति किलो) 80-120 -140-160अनार (प्रति किलो) 120-150 -160-200पपीता (प्रति किलो) 50 -60अंगूर (प्रति किलो) 230 -240काला अंगूर (प्रति किलो) 380 -400केला (प्रति दर्जन) 30-40 -50-60स्ट्रॉबेरी (250 ग्राम) 100120कीवी 100 में चार100 में तीन पीस

संतकबीरनगर। देवउठनी एकादशी के बाद सहालग शुरू होते ही बाजार में फलों की मांग बढ़ गई है। इसका असर कीमतों पर भी दिखने लगा है। पिछले महीने 80 से 120 रुपये किलो बिकने वाला सेब अब 140 से 160 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं, अनार के दाम भी बढ़कर 160 से 200 रुपये किलो हो गए हैं। इसके साथ ही अन्य फलों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।