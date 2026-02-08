फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Five people including the driver were injured when an e-rickshaw overturned.

Sant Kabir Nagar News: ई-रिक्शा पलटने से चालक सहित पांच घायल

Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Five people including the driver were injured when an e-rickshaw overturned.
नाथनगर के मुकुंदपुर के पास पलटे ई ​रिक्शा को निकालते ग्रामीण-स्रोत ग्रामीण
महुली। क्षेत्र के महुली-नाथनगर मार्ग पर ग्राम मुकुंदपुर के निकट रविवार की दोपहर में एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालकर उपचार के लिए निकट की सीएचसी नाथनगर पहुंचाया। जहां एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई। उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। महुली नाथनगर मार्ग रविवार की दोपहर एक ई-रिक्शा सवारियों को लेकर नाथनगर जा रहा था। इसमें चालक समेत पांच लोग सवार थे। मुकुंदपुर के आगे पहुंचने पर ई-रिक्शा अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इसमें सवार तेनुआ बस्ती निवासी झुकना देवी (38), साथ में केतकी (6), देई सांड बस्ती निवासी चालक रईमा, रामनारायण दबकर घायल हो गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed