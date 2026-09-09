Sant Kabir Nagar News: मुखलिसपुर फीडर से रात में पांच घंटे बिजली कटौती

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उपभोक्ता दिनेश, संतराम आदि के अनुसार शाम 7:00 बजे के बाद से ही रोस्टर के नाम पर कटौती शुरू हो जाती है, जो देर रात तक रुक-रुक कर जारी रहती है। इससे मुखलिसपुर, महुली, हरैया सहित फीडर से जुड़े दर्जनों गांवों के लोगों को पूरी रात जागकर काटनी पड़ रही है।उपभोक्ताओं ने बताया कि कटौती के संबंध में जब विद्युत उपकेंद्र पर जानकारी ली जाती है तो कर्मचारियों द्वारा केवल यह कहा जाता है कि बस्ती से आपूर्ति रोकी गई है। कटौती का वास्तविक कारण और रोस्टर की जानकारी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी देने को तैयार नहीं है।अघोषित कटौती से नाराज उपभोक्ताओं ने मांग की है कि रात में की जा रही 4-5 घंटे की कटौती को तत्काल बंद कर सुचारु आपूर्ति बहाल की जाए, अन्यथा वे बिजली निगम के खिलाफ प्रदर्शन को बाध्य होंगे।