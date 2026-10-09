फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court Sant Kabir Nagar SP summoned for failing to inform police on time

हाईकोर्ट : समय से पुलिस को जानकारी नहीं देने पर संतकबीरनगर के एसपी तलब, यह है पूरा मामला

Fri, 09 Oct 2026 04:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 09 Oct 2026 04:24 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की ओर से सरकारी अधिवक्ताओं को समय से निर्देश (जानकारी) न देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संतकबीरनगर के एसपी को 28 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
High Court Sant Kabir Nagar SP summoned for failing to inform police on time
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की ओर से सरकारी अधिवक्ताओं को समय से निर्देश (जानकारी) न देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संतकबीरनगर के एसपी को 28 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने रीमा यादव की याचिका पर दिया है। रीमा ने कोतवाली थाने में मारपीट व घरेलू हिंसा के आरोप में दर्ज एफआईआर में निष्पक्ष जांच की मांग में याचिका दायर की है। कोर्ट ने मामले में पुलिस से जानकारी मांगी थी।
विज्ञापन


कहा था कि 15 जुलाई 2026 को दिए गए आदेश के बावजूद पुलिस अधिकारियों की ओर से अब तक कोई निर्देश उपलब्ध नहीं कराया गया है। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिले के पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में यह सामने आ रहा है कि सरकारी अधिवक्ता कार्यालय की ओर से स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजे जाने के बावजूद पुलिस अधिकारी राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं को आवश्यक निर्देश उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी उचित कार्रवाई के लिए भेजने का आदेश दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed