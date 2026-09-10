Sant Kabir Nagar News: किशोरी को भगाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

धर्मसिंहवा। थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय किशोरी को भगाने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई किशोरी की मां की तहरीर पर की गई। पीड़ित मां के अनुसार आरोपी विशाल कुमार भारती की उसके गांव में रिश्तेदारी है। इसी वजह से उसका गांव में आना-जाना रहता था। आरोप है कि चार सितंबर की रात करीब 10:00 बजे आरोपी उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। तहरीर के आधार पर धर्मसिंहवा पुलिस ने विशाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवादग