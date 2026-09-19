Sant Kabir Nagar News: दो पर छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज

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संतकबीरनगर। कोतवाली क्षेत्र के मगहर निवासी एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बेटी के साथ छेड़खानी के मामले में दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मां का कहना है कि कस्बे के दो युवक उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ कमेंट व अश्लील हरकत करते हैं। जब वह घर से बाहर जाती है तो लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। 14 सितंबर को बेटी घर के दरवाजे पर थी। इस दौरान दोनों ने उसे अपशब्द बोले और जबरदस्ती करने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद