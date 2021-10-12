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Sant Kabir Nagar News: झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पांच हजार ऐंठे

Sun, 13 Sep 2026 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:43 AM IST
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Extorted five thousand rupees by threatening to implicate someone in a false case.
संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव निवासी युवक ने मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के जरिये धमकी देकर रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक, एक मोबाइल नंबर से फोन कर पांच हजार रुपये नहीं देने पर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। डर के कारण उसने पांच हजार रुपये दे दिए। इसके बाद भी आरोपी लगातार और रुपये देने का दबाव बना रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुरैना निवासी शैलेष कुमार पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी ने मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से उससे संपर्क किया। फोन करने वाले ने पांच हजार रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर दुष्कर्म के मामले में फंसाकर प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी दी। इससे वह और उसका परिवार भयभीत हो गया। पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने उसे पुरैना गांव स्थित काली माता मंदिर के पास ईंट के नीचे पांच हजार रुपये रखने के लिए कहा। डर के कारण उसने वहां रकम रख दी। बाद में रकम वहां नहीं मिली। इससे पहले भी वह अपने खाते से पांच हजार रुपये निकालकर आरोपी को दे चुका था। आरोप है कि रुपये लेने के बाद भी आरोपी फोन, व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लगातार दोबारा रकम की मांग कर रहा है।ी
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