Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे से हटेगा अतिक्रमण

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अधिकारियों द्वारा बाजार में अतिक्रमण हटाने, सड़क मार्ग को सुचारु एवं व्यवस्थित बनाए रखने तथा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित व्यापारियों से अपील की गई कि वे सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें तथा प्रशासन का सहयोग करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहभागिता करें, जिससे आमजन को जाम की समस्या से राहत मिल सके।इसके अतिरिक्त बाजार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बाजार के प्रमुख तिराहों एवं प्रत्येक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु अपील की गई। संवाद