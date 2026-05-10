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Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे से हटेगा अतिक्रमण

Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
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Encroachment will be removed from the roadside
संतकबीरनगर। उपजिलाधिकारी हृदय राम त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी प्रियमराज शेखर पांडेय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा अरविंद शर्मा की उपस्थिति में सेमरियावां बाजार में व्यापारियों के साथ बैठक की गई। बाजार में आए दिन लगने वाले जाम एवं यातायात समस्या के समाधान के संबंध चर्चा की गई।
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अधिकारियों द्वारा बाजार में अतिक्रमण हटाने, सड़क मार्ग को सुचारु एवं व्यवस्थित बनाए रखने तथा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित व्यापारियों से अपील की गई कि वे सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें तथा प्रशासन का सहयोग करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहभागिता करें, जिससे आमजन को जाम की समस्या से राहत मिल सके।
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इसके अतिरिक्त बाजार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बाजार के प्रमुख तिराहों एवं प्रत्येक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु अपील की गई। संवाद
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