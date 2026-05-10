Sant Kabir Nagar News: सीएमओ समेत कर्मचारियों ने पूरी की स्व-गणना

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संतकबीरनगर। जनगणना अभियान के तहत स्व गणना के तहत शनिवार को सीएमओ डॉ. रामानुज कनौजिया के नेतृत्व एवं निर्देशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद पर कर्मचारियों के साथ स्व गणना की गई। साथ ही लोगों को स्व गणना के लिए जागरूक किया गया।

इस दौरान डॉ. रामशीला, जय प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश चौधरी, महेंद्र त्रिपाठी, राजकुमार यादव, आदित्य सक्सेना, सुनील मिश्रा, रत्नेश कुमार आदि मौजूद रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी