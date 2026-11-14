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Sant Kabir Nagar News: युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने पर जोर

Sat, 14 Nov 2026 12:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:11 AM IST
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Emphasis on getting young people's names added to the electoral roll
लोहरैया। बीआरसी हैंसर बाजार में शुक्रवार को बीएलओ और सुपरवाइजर्स की बैठक हुई। यह बैठक विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर थी। खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञान चंद्र मिश्र ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 18-19 वर्ष के सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का निर्देश दिया। इसके लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। कक्षा नौ से ऊपर के विद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब गठित करने को कहा गया। इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। संवाद े
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