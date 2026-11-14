Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   People beaten for objecting to the playing of obscene songs; 11 arrested

Sant Kabir Nagar News: अश्लील गाने बजाने के विरोध पर पीटा, 11 गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
People beaten for objecting to the playing of obscene songs; 11 arrested
बखिरा क्षेत्र के भिटवा चौराहे पर क्षतिग्रस्त किया गया वाहन-संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के भिटवा चौराहे पर घर के सामने से गुजर रही बरात में डीजे पर तेज आवाज में अश्लील भोजपुरी गाना बजाने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि बरात में शामिल लोगों ने लाठी-डंडों और बांस से परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। मारपीट में महिलाओं समेत आठ लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल आकाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मारपीट में घायल विकास को जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि किरन का इलाज मेंहदावल सीएचसी में चल रहा है। आरोप है कि हमलावरों ने घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिलों, ऑटो रिक्शा और अन्य सामान में भी तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने 15 नामजद समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शुक्रवार को पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बरात में बजाया जा रहा डीजे भी सीज कर दिया।
विज्ञापन

बखिरा थाना क्षेत्र के भिटवा बाजार निवासी आशा देवी ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि 12 नवंबर की रात करीब 10:00 बजे वह परिवार के सदस्यों और पड़ोस की महिलाओं के साथ घर के बाहर खड़ी होकर बरात देख रही थीं। मुड़िला खुर्द गांव के पूर्व प्रधान सोमई के नाती की शादी की बरात उनके घर के सामने से गुजर रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान डीजे पर तेज आवाज में अश्लील भोजपुरी गाना बजाया जा रहा था। परिवार के लोगों ने विरोध करते हुए गाना बंद करने को कहा। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर बरात में शामिल राहुल, सीताराम, सत्यदेव, कुशल, गिरिधारी, राकेश, सुमित, सूरज, श्रीकांत, अमित कुमार, शनि कुमार और दिनेश कुमार समेत कई लोग गाली गलौज करने लगे।
इसके बाद मुड़िला खुर्द, डिघवा और समोगर गांव के कुछ लोगों के साथ 10 से 15 अज्ञात लोगों ने लाठी-डंडों और बांस से परिवार पर हमला कर दिया। हमले में आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, विकास, किरन, दुर्गावती, शिवशंकर, अर्जुन, अमन और आशा देवी को भी चोटें आईं।

आशा देवी का आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के साथ ही घर के दरवाजे पर खड़ी मोटरसाइकिलों, ऑटो रिक्शा और अन्य सामान में तोड़फोड़ की। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed