Sant Kabir Nagar News: पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता पर छिड़ी बहस

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संतकबीरनगर/ सेमरियावां। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों के बीच नाराजगी और चिंता का माहौल है। पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी की अनिवार्यता से लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों की उम्मीदों पर असर पड़ने की आशंका है।इस मुद्दे को लेकर शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों की सेवा और अनुभव को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के मामले में न्यायसंगत निर्णय लिया जाना चाहिए।वहीं, टीईटी की अनिवार्यता को लेकर जारी निर्देशों ने शिक्षा विभाग में नई बहस छेड़ दी है।