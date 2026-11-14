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Sant Kabir Nagar News: खाद-बीज के लिए हाहाकार, किसान परेशान

Sat, 14 Nov 2026 12:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:13 AM IST
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Outcry over shortage of fertilizers and seeds; farmers in distress
मेंहदावल। खाद और बीज के लिए हाहाकार है। साधन सहकारी समितियां पर डाई खाद उपलब्ध नहीं है। गेहूं बोआई का समय शुरू हो गया है किसान खाद बीज के लिए परेशान हैं। वे साधन सहकारी समितियां का चक्कर काट रहे हैं लेकिन अभी तक समिति पर खाद उपलब्ध नहीं है।
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इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मेंहदावल नगर क्षेत्र में स्थित साधन सहकारी समिति पश्चिम टोला तथा नगर से बाहर स्थित साधन सहकारी समिति भिटिया कला पर खाद उपलब्ध नहीं है। एक सप्ताह पूर्व साधन सहकारी समिति भिटिया कलां तथा साधन सहकारी समिति पश्चिम टोला पर डाई व यूरिया का वितरण किया गया था। उसे समय भी किसानों की भीड़ के सामने उपलब्ध खाद अपर्याप्त था। तमाम किसान खाद पाए बिना ही लौट गए। संवाद
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