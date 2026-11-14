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Sant Kabir Nagar News: डीएपी के लिए किसान परेशान समितियों पर नहीं मिल रही खाद

Sat, 14 Nov 2026 12:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:11 AM IST
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Farmers are struggling to obtain DAP fertilizer; it is not available at the cooperative societies.
रोसयाबाजार। इस समय रबी की बोआई (गेहूं, चना, मसूर आदि) का मध्य सीजन के दौरान साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद की किल्लत है। इससे समितियों पर ताले लटके हुए हैं और वितरण व्यवस्था ठप है।
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इतना ही नहीं सरकारी समितियों पर खाद न मिलने के कारण किसानों को निजी दुकानों से महंगे दामों पर डीएपी जो समिति में करीब 1450 रुपये की है, वह निजी दुकानों पर 1,800 से 2,000 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संवाद
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