फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Elderly man dies after being hit by a motorcycle

Sant Kabir Nagar News: बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Elderly man dies after being hit by a motorcycle
​शिव प्रसाद की फाइल फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बेलहर। क्षेत्र के नगर पंचायत बेलहर कला के वार्ड-एक निवासी शिवप्रसाद गुप्ता (68) की बुधवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। वह साइकिल से मेंहदावल के टड़वरिया स्थित सब्जी मंडी जा रहे थे। सांथा के पास करमा मोड़ की पुलिया के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
वार्ड-एक निवासी शिवप्रसाद गुप्ता सब्जी बेचते थे। परिजन के अनुसार वह बुधवार सुबह करीब पांच बजे घर से साइकिल लेकर सब्जी खरीदने के लिए मेंहदावल-टड़वरिया सब्जी मंडी जा रहे थे। सांथा-मेंहदावल मार्ग पर करमा मोड़ की पुलिया के पास अज्ञात बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। शिवप्रसाद सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद बाइक सवार भाग गया।
विज्ञापन

दुर्घटना देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल शिवप्रसाद को सड़क से उठाकर एंबुलेंस की मदद से सीएचसी मेंहदावल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed