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डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपनी एवं अधीनस्थों की स्वगणना पूर्ण कराने के साथ-साथ विभाग से संबंधित जन सामान्य का भी अधिक से अधिक स्वगणना कराई जाए।उन्होंने निर्देशित किया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं उनके परिवारों की स्वगणना सुनिश्चित कराई जाए। इसी प्रकार समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में विद्यालयों के समस्त स्टाफ की स्वगणना सुनिश्चित कराते हुए छात्र-छात्राओं को भी उनके परिवारों की स्वगणना करने हेतु जागरूक व प्रेरित किया जाए।डीएम ने निर्देशित किया कि समस्त प्रगणक, सुपरवाइजर अपने मोबाइल पर इंस्टाल कर लॉगिन कर लें। बैठक में एडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव, सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, डीडीओ रुक्मणी वर्मा, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार प्रभात द्विवेदी, उपायुक्त एनआरएलएम प्रवीण शुक्ला, एसडीएम हृदय राम तिवारी समेत अन्य मौजूद रहे।बदलाव: