Sant Kabir Nagar News: डीएम व एसपी ने राजकीय संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:55 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:55 PM IST
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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार व एसपी संदीप कुमार मीना ने शुक्रवार को राजकीय संप्रेक्षण गृह बस्ती का निरीक्षण किया। संप्रेक्षण गृह (किशोर) में जिले के 40 बच्चे संवासित हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम व एसपी ने बच्चों से उनका हाल-चाल पूछा। इसके बाद वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। राजकीय संप्रेषण गृह के अधीक्षक अविनाश पटेल ने बताया कि राजकीय संप्रेषण गृह किराए के भवन में है। नए भवन का निर्माण राजकीय मेडिकल कॉलेज बस्ती के पास किया जा रहा है। जो 100 बच्चों की क्षमता का है। डीएम ने निर्देश दिए कि बच्चों के पठन-पाठन एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।
निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सदर खलीलाबाद अनुराग यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र आदि उपस्थित रहे।
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निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सदर खलीलाबाद अनुराग यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र आदि उपस्थित रहे।