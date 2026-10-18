Sant Kabir Nagar News: अहिल्या उद्धार, जनकपुरी आगमन सुन श्रद्धालु भावविभोर

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महाराज ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता अहिल्या का शापित होना अंततः उनके उद्धार का माध्यम बना। यह घटना ऊपर से भले ही दंड प्रतीत होती है लेकिन इसके माध्यम से उन्हें प्रभु श्रीराम का सान्निध्य प्राप्त हुआ। भगवान श्रीराम के चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार हुआ और उन्हें शाप से मुक्ति मिली।उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनकी कथा हमें धैर्य, आस्था और प्रभु के प्रति समर्पण का संदेश देती है। श्रीराम कथा के प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मर्यादा, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।