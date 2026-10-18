Sant Kabir Nagar News: खाटू श्यामजी की दंडवत यात्रा निकाली

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भनवापुर निवासी मनोज कुमार चौरसिया ने हर वर्ष की भांति इस बार भी यह यात्रा निकाली। इसमें मनोज चौरसिया, मुकेश तिवारी, राहुल तिवारी, कृष्ण राज चौरसिया, नितिन, फूलचंद्र, ध्रुवचंद्र और चंद्र प्रकाश यादव समेत कई श्रद्धालु शामिल थे।उनका कहना है कि खाटू श्यामजी का हम अपने गांव में जल्द मंदिर भी स्थापित करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दंडवत प्रणाम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। इसमें श्रद्धालु जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह अहंकार त्याग कर आस्था प्रकट करने का तरीका है। खाटू श्यामजी के भक्त इस यात्रा से अपनी मनोकामना और विश्वास प्रकट करते हैं। यह भक्ति, धैर्य और संकल्प का संदेश देती है।ा