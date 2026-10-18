फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   A *dandavat yatra* (prostration pilgrimage) to Khatu Shyamji was undertaken.

Sant Kabir Nagar News: खाटू श्यामजी की दंडवत यात्रा निकाली

Sun, 18 Oct 2026 02:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
A *dandavat yatra* (prostration pilgrimage) to Khatu Shyamji was undertaken.
भगवानपुर से खाटू श्याम की दंडवत यात्रा निकलते लोग
लोहरौली। विकास खंड बेलहर कला क्षेत्र ग्राम पंचायत भेलाखर्ग कला के भानपुर में शनिवार को खाटू श्यामजी की दंडवत शोभायात्रा निकाली गई। यह यात्रा भनवापुर से शुरू होकर कैथवलिया स्थित मां दुर्गा मंदिर तक पहुंची। इस दौरान भक्ति का माहौल बना रहा। डीजे पर नाचते गाते भव्य झांकी भक्तिमय दिखा।
विज्ञापन

भनवापुर निवासी मनोज कुमार चौरसिया ने हर वर्ष की भांति इस बार भी यह यात्रा निकाली। इसमें मनोज चौरसिया, मुकेश तिवारी, राहुल तिवारी, कृष्ण राज चौरसिया, नितिन, फूलचंद्र, ध्रुवचंद्र और चंद्र प्रकाश यादव समेत कई श्रद्धालु शामिल थे।
विज्ञापन

उनका कहना है कि खाटू श्यामजी का हम अपने गांव में जल्द मंदिर भी स्थापित करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दंडवत प्रणाम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। इसमें श्रद्धालु जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह अहंकार त्याग कर आस्था प्रकट करने का तरीका है। खाटू श्यामजी के भक्त इस यात्रा से अपनी मनोकामना और विश्वास प्रकट करते हैं। यह भक्ति, धैर्य और संकल्प का संदेश देती है।ा
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed