फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Married woman assaulted over dowry

Sant Kabir Nagar News: दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट

Sun, 18 Oct 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Married woman assaulted over dowry
संतकबीरनगर। रूपिन गांव की पूनम ने ससुरालियों पर दो लाख रुपये दहेज मांगने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

पूनम की शादी 21 मई 2011 को रामनैन से हुई थी। शादी में पिता ने 50 हजार रुपये नकद और अन्य दहेज का सामान दिया था। नवंबर 2024 में छठ पूजा के दौरान सास कलावती, पति रामनैन, ननद रीना, शीला व संध्या और देवर शिवचरण ने पूनम से मारपीट की।

रुपये देने से मना करने पर ससुरालियों ने मायके से दो लाख रुपये लाने का दबाव बनाया और पूनम व उसके तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से पूनम बच्चों के साथ मायके में है। उसने महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसओ पूनम मौर्या ने बताया कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed