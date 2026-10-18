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Sant Kabir Nagar News: जमीन कब्जाने के लिए महिला का घर ढहाने का लगाया आरोप

Sun, 18 Oct 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:01 AM IST
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Allegation made of demolishing a woman's house to seize the land
संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के परजूडीह गांव में जमीन पर कब्जे के विवाद में एक महिला का घर गिरा दिया गया। विरोध पर उसकी सास के साथ मारपीट भी की गई।
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पीड़िता सुमन पाठक ने पांच नामजद समेत 20-25 अज्ञात लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सुमन पाठक के अनुसार, 14 अक्तूबर को धनंजय पाठक, रणंजय पाठक, संजय पाठक, मृत्युंजय पाठक और राकेश पाठक समेत कई लोग लाठी-डंडे और असलहों के साथ पहुंचे।
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उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के इरादे से सुमन का आवासीय घर गिरा दिया और वहां टाट व टीनशेड लगा दिया। बीच-बचाव करने पहुंचीं सुमन की सास को आरोपियों ने बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गईं।
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सास का इलाज जिला अस्पताल खलीलाबाद में चल रहा है। एसओ दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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