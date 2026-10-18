Sant Kabir Nagar News: जमीन कब्जाने के लिए महिला का घर ढहाने का लगाया आरोप

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पीड़िता सुमन पाठक ने पांच नामजद समेत 20-25 अज्ञात लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सुमन पाठक के अनुसार, 14 अक्तूबर को धनंजय पाठक, रणंजय पाठक, संजय पाठक, मृत्युंजय पाठक और राकेश पाठक समेत कई लोग लाठी-डंडे और असलहों के साथ पहुंचे।उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के इरादे से सुमन का आवासीय घर गिरा दिया और वहां टाट व टीनशेड लगा दिया। बीच-बचाव करने पहुंचीं सुमन की सास को आरोपियों ने बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गईं।सास का इलाज जिला अस्पताल खलीलाबाद में चल रहा है। एसओ दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद