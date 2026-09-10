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Sant Kabir Nagar News: ई-समन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए किया मंथन

Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
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Deliberations held to make the e-summons system effective.
महुली। पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए थाना महुली पुलिस ने सराहनीय पहल की है। थाने पर ई-समन सेल प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी ने समस्त पुलिसकर्मियों के साथ बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
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इसमें कर्मचारियों ने ई-समन प्रक्रिया के दौरान आ रही समस्याओं को रखा। इंस्पेक्टर मनोज त्रिपाठी ने गंभीरता से सुनते हुए उनका मौके पर ही समाधान कराया और ई-समन को सरल, व्यवस्थित व समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के टिप्स दिए।
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उन्होंने कहा कि तकनीक तभी सफल है जब उसका उपयोग जिम्मेदारी और तत्परता से किया जाए।
थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडेय ने कहा कि सभी कर्मचारी ई-समन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करें। आपसी समन्वय बनाए रखें और कोई तकनीकी दिक्कत आने पर उसे अधिकारियों को अवगत कराएं। संवादे
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