Sant Kabir Nagar News: ई-समन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए किया मंथन

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इसमें कर्मचारियों ने ई-समन प्रक्रिया के दौरान आ रही समस्याओं को रखा। इंस्पेक्टर मनोज त्रिपाठी ने गंभीरता से सुनते हुए उनका मौके पर ही समाधान कराया और ई-समन को सरल, व्यवस्थित व समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के टिप्स दिए।उन्होंने कहा कि तकनीक तभी सफल है जब उसका उपयोग जिम्मेदारी और तत्परता से किया जाए।थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडेय ने कहा कि सभी कर्मचारी ई-समन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करें। आपसी समन्वय बनाए रखें और कोई तकनीकी दिक्कत आने पर उसे अधिकारियों को अवगत कराएं। संवादे