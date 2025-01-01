Sant Kabir Nagar News: छह केंद्रों पर आयोजित हुई डीएलएड की परीक्षा

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संतकबीरनगर। जिले के छह परीक्षा केंद्रों पर मंगलवार को डीएलएड परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। पहले दिन कोई भी नकलची हत्थे नहीं चढ़ा। डॉयट प्राचार्य डॉ नरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पालियों में सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। संवादध