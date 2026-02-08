Sant Kabir Nagar News: खांसी, बुखार, बीपी के मरीजों की उमड़ी भीड़

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संतकबीरनगर। जिले के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को जन आरोग्य मेला लगाया गया। इसमें ज्यादातर मरीज खांसी, पेटदर्द, शुगर, बीपी, सास और बुखार से पीड़ित रहे।इसके साथ ही 214 मरीज स्कीन, बुखार के 64, शुगर के 137, सास से संबंधित 144 मरीज पहुंचे। इसके साथ ही 27 मरीजों में मलेरिया के लक्षण मिले। जिन्हें जांच के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। पांच मरीजों की स्थिति गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जिले के 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे मेले में कुल 1203 मरीजों का इलाज कर दवा दी गई।उप नगरीय स्वास्थ्य केंद्र काशीराम पर सबसे ज्यादा बुखार, बीपी, शुगर और चेहरे पर दाने वाले मरीज पहुंचे। इन मरीजों ने चिकित्सकों से परामर्श लिया और दवा ली। शिविर में जांच कराने आईं संगीता, बदरे, जहीरून्निशा आदि ने बताया कि उन्हें खांसी और बुखार है। शिविर में मौजूद चिकित्सक ने मरीजों का इलाज किया और दवा दी। डॉ श्रुति श्रीवास्तव ने बताया कि 109 मरीजों की जांच कर दवा दी गई है।