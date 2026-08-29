फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Crops benefit from rain; relief from the heat as well.

Sant Kabir Nagar News: बारिश से फसलों को फायदा, गर्मी से भी मिली राहत

Sat, 29 Aug 2026 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Crops benefit from rain; relief from the heat as well.
संतकबीरनगर/ हरिहरपुर। जिले में शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र में बारिश हुई। वहीं जिला मुख्यालय सहित कई जगहों पर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। सुबह से ही बादल छाए थे। दोपहर करीब एक बजे धनघटा, महुली और मेंहदावल सहित कई इलाकों में बारिश हुई। इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया।
विज्ञापन

शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश से सूख रही धान की फसलों को संजीवनी मिल गई। धान के खेतों में पानी भर जाने से किसानों की खुशी बढ़ गई। बीते दस दिनों से महुली, हरिहरपुर और नाथनगर क्षेत्र में बारिश न होने से धान की फसलें प्रभावित हो रही थी।
विज्ञापन

क्षेत्र के किसान टकटकी लगाए बादलों की ओर निहार रहे थे। कुछ किसान धान के फसल की सिंचाई भी शुरू कर दिए थे लेकिन शनिवार दोपहर बाद एक घंटे से अधिक हुई बारिश से धान के खेतों में पानी भर गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

किसान हनुमान पटेल, अशोक कुमार, दीपेंद्र पटेल, रघुपति यादव ने बताया कि धान की फसल में लागत लगा चुके किसान खेत की नमी सूखने के चलते काफी चिंतित थे। धान की फसल के सहारे परिवार के भरण-पोषण का सपना संजोए किसान बारिश न होने से पैदावार को लेकर परेशान थे।
किसानों ने बताया कि पंपिंग सेट से एक एकड़ धान के फसल की सिंचाई करने के लिए 12 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। मजदूरी और डीजल का खर्च मिलाकर कुल करीब 16 सौ रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है ऐसे में हुई बारिश से किसानों को काफी सहूलियत मिल है।

-----------------------
लोहरैया में भी हुई बारिश
लोहरैया। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए शनिवार की शाम हुई झमाझम बारिश से राहत मिली। खेतों में नमी कम होने और पानी की जरूरत बढ़ने से किसान चिंतित थे। धान की फसल में बाली निकलने का समय नजदीक आने के कारण किसानों की चिंता और बढ़ गई थी। शनिवार की शाम हुई झमाझम बारिश से खेतों में पानी लग गया। जिगिना निवासी किसान देवेंद्र शुक्ला ने कहा कि धान की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। बारिश न होने से किसान बेहद परेशान थे। फसल में बाली निकलने वाली है और पानी की कमी से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका सता रही थी लेकिन शनिवार की बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है और धान की फसल में फिर से रौनक लौट आई है।
वहीं बारीडीहा निवासी किसान नागेंद्र पाल ने कहा कि क्षेत्र में हुई यह बारिश धान की फसल के लिए काफी लाभप्रद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed