फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Consumed a poisonous substance under suspicious circumstances.

Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध परिस्थितियों में खाया जहरीला पदार्थ

Sun, 13 Sep 2026 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Consumed a poisonous substance under suspicious circumstances.
संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के पिपरा गोविंद गांव निवासी 19 वर्षीय युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरियावां ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने युवती को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।
कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को भेजे गए मेमो के अनुसार, पिपरा गोविंद निवासी संगीता (19) पुत्री रामसरन को उसके पिता अस्पताल के आकस्मिक कक्ष में लेकर पहुंचे थे। चिकित्सकों के अनुसार, युवती ने किसी अज्ञात जहरीले पदार्थ खा लिया था। अस्पताल में उसका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि जिला अस्पताल से मेमो आया था दुधारा पुलिस को सूचित कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed