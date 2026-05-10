फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Constable suspended for misbehaving with BJP leader

Sant Kabir Nagar News: भाजपा नेता से बदसलूकी मामले में सिपाही निलंबित

Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Constable suspended for misbehaving with BJP leader
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। भाजपा व्यापारी नेता गौरव अग्रहरि के साथ यातायात सिपाही के द्वारा बदसलूकी के मामले में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है।
इस मामले को लेकर व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरि और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष कपिश अग्रहरि ने अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक अमित कुमार से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।
विज्ञापन

अधिकारियों ने व्यापारियों को निष्पक्ष कार्रवाई और सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह और सीओ ट्रैफिक अमित कुमार ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी व्यापारी के साथ अभद्रता या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर राहुल विश्वकर्मा, राजा, विनोद अग्रहरि, कमलेश जायसवाल समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed