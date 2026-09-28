Sant Kabir Nagar News: इलाज के लिए छुट्टी पर गई बखिरा थाने में तैनात आरक्षी की हादसे में मौत

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जानकारी के अनुसार, महिला आरक्षी अमृता सिंह बखिरा थाने में तैनात थीं। कुछ दिन पहले पैर में चोट लगने के कारण उन्होंने 10 दिन का अवकाश लिया था। वह इलाज कराने के लिए अपने घर अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र के टीकावा गांव गई थीं।शनिवार को अमृता अपने पिता सूर्यभान सिंह के साथ इलाज कराने के बाद बाइक से घर लौट रही थीं। इसी दौरान अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर कैंट थाना क्षेत्र में कोटसराय के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी।हादसे में अमृता गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। अमृता अप्रैल महीने से बखिरा थाने में तैनात थीं। उनकी मौत की खबर मिलते ही बखिरा थाने के पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। साथी पुलिसकर्मियों ने उनके निधन पर शोक जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।सीओ सर्वदवन सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों की जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू कर दी है। महिला आरक्षी के परिजन को शासन से अनुमन्य सभी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।