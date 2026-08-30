Sant Kabir Nagar News: कांग्रेस के ब्लाॅक उपाध्यक्ष नजीर अहमद का निधन, शोक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:23 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:23 PM IST
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सेमरियावां। ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नजीर अहमद (78) का रविवार को निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं में शोक छा गया। नजीर बुढ़ाननगर गांव के निवासी थे। पिछले कई वर्षों से वह बाघनगर-सेहुड़ा में रह रहे थे। वह वर्ष 1980 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और लंबे समय तक पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में योगदान दिया। रविवार को सेमरियावां ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित शोक सभा में जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद नजीर ने कहा कि नजीर अहमद के निधन से पार्टी को अपूर्णनीय क्षति हुई है। संवाद
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