Sant Kabir Nagar News: दो बाइकों की टक्कर, दो घायल

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तरयापार निवासी मनोज पांडेय पुत्र सुरेन्द्र पांडेय और छितही निवासी मोहम्मद उमर (50) पुत्र हस्मतुल्लाह अपनी-अपनी बाइक से आ रहे थे। पीएनबी के पास अचानक दोनों बाइकों की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही महुली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाथनगर भिजवाया।प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल संतकबीरनगर रेफर कर दिया है। पुलिस ने बाइकों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। संवाद