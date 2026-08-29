Sant Kabir Nagar News: शिविर में 11 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए

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संतकबीरनगर। पात्र लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। इस दौरान पात्र पाए गए 11 लोगों के कार्ड बनाए गए। सीएचसी अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चल रहा है। इसके तहत सीएचसी में शिविर लगाया गया और पात्र लोगों के कार्ड बनाए गए। उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। जो भी लोग योजना के पात्र हैं वे सीएचसी पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। संवाद