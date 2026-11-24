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संतकबीरनगर। सीएमओ कार्यालय परिसर में सोमवार को दिव्यांग जांच शिविर लगाया गया। इसमें 17 दिव्यांगों की जांच की गई और उनका प्रमाणपत्र बनाया गया। शिविर में 36 दिव्यांग पहुंचे। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने दिव्यांगों के दिव्यांगता की जांच की। इसमें 17 प्रमाणपत्र के लिए पात्र पाए गए। अन्य को प्रमाणपत्र की कमी के कारण वापस भेज दिया और उन्हें दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया ने बताया कि 36 दिव्यांग शिविर में शामिल हुए। संवाद