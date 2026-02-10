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Sant Kabir Nagar News: शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं त्योहार

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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Celebrate the festival in a peaceful and harmonious environment
-शिवरात्रि को लेकर धर्मसिंहवा थाने में पीस कमेटी की बैठक संपन्न
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संवाद न्यू एजेंसी
धर्मसिंहवा। स्थानीय थाने पर मंगलवार को शिवरात्रि को लेकर एसओ हरिकेश भारती व अधिशासी अधिकारी आशुतोष ओझा ने क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ शांति कमेटी की बैठक की। दोनों अधिकारियों ने बैठक में शांतिपूर्ण व सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाए जाने को कहा गया।
एसओ हरिकेश भारती ने बैठक में आए संभ्रांत व्यक्ति व पुजारी से अपील की कि पारंपरिक तरीके से शिवरात्रि की पूजा संपन्न करें। उन्होंने कहा कि इसी बीच बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो रही है। लोगों को ध्यान देना होगा कि छात्र-छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनकी तैयारी में किसी प्रकार का समस्या न उत्पन्न होने को लेकर तेज लाउडस्पीकर डीजे आदि का प्रयोग न करें।
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अधिशासी अधिकारी आशुतोष ओझा ने कहा कि थाना क्षेत्र के खासकर नगर पंचायत के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। बैठक के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष वसीउद्दीन, नरेंद्र पांडे, शिवकुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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