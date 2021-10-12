Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   CCTNS operations reviewed

Sant Kabir Nagar News: सीसीटीएनएस के कार्यों की हुई समीक्षा

Sun, 15 Nov 2026 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
CCTNS operations reviewed
संतकबीरनगर। एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देशन में एवं सीसीटीएनएस नोडल अधिकारी एएसपी सुशील कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में सीसीटीएनएस सेल में गोष्ठी हुई। इसमें एक जुलाई 2024 से अब तक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त अभियोगों में जिन मामलों में न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जा चुका है अथवा न्यायालय से परिणाम प्राप्त हो चुका है, उनकी सीसीटीएनएस पोर्टल पर समयबद्ध एवं शुद्ध फीडिंग सुनिश्चित किए जाने को लेकर चर्चा की गई। जनपद के समस्त थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों, सीसीटीएनएस कर्मियों, कोर्ट पैरवीकारों एवं मॉनिटरिंग सेल के कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed