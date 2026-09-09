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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Capacity-building workshop under CM Yuva Yojana on the 14th

Sant Kabir Nagar News: सीएम युवा योजना के तहत संर्वधन कार्यशाला 14 को

Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
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Capacity-building workshop under CM Yuva Yojana on the 14th
संतकबीरनगर। उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि मिशन निदेशक के निर्देश पर 14 सितंबर को जिले में सीएम युवा योजनान्तर्गत क्षमता संर्वधन कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। कार्यशाला विकास भवन के डीपीआरसी हॉल में आयोजित होगा। कार्यशाला दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रथम चरण में समस्त स्टेक होल्डर्स यथा सहयोगी विभाग, द्वितीय पॉली में समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों, जिला समन्वयकों, आरसेटी केंद्राें के समन्वयकों, एलडीएम एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। संवाद
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